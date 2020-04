In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile: “Se si riapre tutto, collasso in un mese” (Di martedì 28 aprile 2020) Esclusivo “Se si riapre tutto, le terapie intensive in crisi l’8 giugno” Il documento che ha influenzato il governo. Il report dell’Istituto superiore di sanità sulla “fase 2”: “Con le scuole in funzione, una nuova ondata è certa” di Alessandro Mantovani e Marco Palombi Virus, governo ladro di Marco Travaglio Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena: è Salvini”, è andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo. Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all’insegna del “ricordati che devi morire” e del “noi siamo scienza, non … 4 maggio ‘Congiunti’ vuol dire anche fidanzati: il rebus dei controlli Primo e parziale ... Leggi su ilfattoquotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile : Si riparte col freno a mano. Conte : “Sarà dura - dipende da noi : tenere le distanze

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile :

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Aprile : La Lombardia manda ancora in Rsa i dimessi. Le 10 domande a cui Fontana&C (Di martedì 28 aprile 2020) Esclusivo “Se si, le terapie intensive in crisi l’8 giugno” Il documento che ha influenzato il governo. Il report dell’Istituto superiore di sanità sulla “fase 2”: “Con le scuole in funzione, una nuova ondata è certa” di Alessandro Mantovani e Marco Palombi Virus, governo ladro di Marco Travaglio Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena: è Salvini”, è andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo. Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all’insegna del “ricordati che devi morire” e del “noi siamo scienza, non … 4 maggio ‘Congiunti’ vuol dire anche fidanzati: il rebus dei controlli Primo e parziale ...

fattoquotidiano : Chissà se Mattia Feltri se lo aspettava così il suo primo giorno all’Huffington Post. Appena arrivato dalla Stampa… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile: Si riparte col freno a mano. Conte: “Sarà dura, dipende da noi: tene… - ilfoglio_it : I ciarlatani che spariscono, la scienza che si impone, la consapevolezza delle nostre vulnerabilità e le frottole a… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile: “Se si riapre tutto, collasso in un mese” - maarteagaa : RT @Robinson_Rep: Dalla preghiera laica di Paolo Rumiz sul nuovo numero di Robinson (in edicola) #LiberiamociDalMale -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile: Il Fatto Quotidiano Alla scoperta delle edicole votive tra Castelvetrano e Selinunte. Storia, aneddoti e fede

Sarà capitato a tutti di notare, sia nelle campagne che nel centro urbano, degli altarini con una immagine sacra all’interno. Si tratta di edicole votive, che s ...

Scontro tra club e Governo: "Perché un amatore può correre e un professionista no?"

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul rinvio della ripresa delle attività di allenamento per gli sport di squadra al 18 maggio.

Sarà capitato a tutti di notare, sia nelle campagne che nel centro urbano, degli altarini con una immagine sacra all’interno. Si tratta di edicole votive, che s ...La Stampa oggi in edicola fa il punto sul rinvio della ripresa delle attività di allenamento per gli sport di squadra al 18 maggio.