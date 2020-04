Figliomeni | in fase 2 criticità imprese

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “I danni subiti dallea causa della pandemia da Coronavirus sono ancora da quantificare in quanto in continua crescita. La grave crisi economica che lee tutto il settore del commercio stanno vivendo impongono alle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali delle azioni mirate di sostegno economico alle tante realta’ imprenditoriali di ogni settore, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria in grado di veicolare scelte mirate a sostegno dell’indotto.” “L’economia e’ in ginocchio e riceviamo molte segnalazioni di piccoli e medi imprenditori che sono disperati e confidano in un aiuto economico per le sanificazioni che purtroppo hanno prezzi stellari. I settori in affanno sono molteplici, basti pensare ad attivita’ come gelaterie, rosticcerie, elettronica, impiantisti e su diversi abbiamo ...