Fase 2: pranzi, cene, feste a casa. Il dubbio sulle nuove regole dal 4 maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) La cosa che più si stanno chiedendo gli italiani dopo il discorso del presidente Conte è: “Cosa possiamo davvero fare?”. Leggendo per bene il nuovo dcp sembra chiaro che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. E’ quanto scritto sul Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, in vigore a partire dal prossimo 4 maggio. “In ogni caso – si legge nel testo – è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020) La cosa che più si stanno chiedendo gli italiani dopo il discorso del presidente Conte è: “Cosa possiamo davvero fare?”. Leggendo per bene il nuovo dcp sembra chiaro che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. E’ quanto scritto sul Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, in vigore a partire dal prossimo 4. “In ogni caso – si legge nel testo – è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dieci idee per gestire la fase due. Arrivano dall’ex assessore Paolo Canducci che ha lanciato alcuni suggerimenti alla città bacchettando l’amministrazione comunale definend ...

Fase 2, incontri fra congiunti con le mascherine

ROMA: Dal 4 Maggio è possibile far visita ai parenti ma niente ritrovi o pranzi di famiglia. Obbligatorio chiudersi in casa con più di 37,5 di febbre ...

