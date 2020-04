Fase 2, il governo chiarisce: «Fra i “congiunti” anche i fidanzati» (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaGli italiani non vedono l’ora di riabbracciare i propri cari: genitori, sorelle e fratelli, coniugi, nonni, zii ma anche fidanzate e fidanzati. Il lockdown, imposto per contenere la pandemia del Coronavirus, ha messo a dura prova le nostre relazioni sociali (e non ci sono videochiamate che tengano). Per questo motivo l’apertura di ieri sera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla possibilità di «far visita ai congiunti» ha aperto un dibattito sul “chi sono i congiunti?”. Open Cosa dice il nuovo dpcm all’articolo 1L’ultimo Dpcm, infatti, autorizza lo spostamento all’interno della stessa Regione solo per comprovati motivi, ovvero lavoro, salute e casi di necessità ma dal 4 maggio viene introdotta anche «la possibilità di spostamenti (sempre ... Leggi su open.online Fase 2 - Prisco (FdI) : ecco come con l’ultimo dpcm il governo Conte condanna a morte migliaia di attività

Diaconale contro la linea di Conte : “Sulla fase 2 ci sono tanti paradossi - governo confuso e condizionato”

La scienza che manca nella fase 2 del governo contro il coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaGli italiani non vedono l’ora di riabbracciare i propri cari: genitori, sorelle e fratelli, coniugi, nonni, zii mafidanzate e. Il lockdown, imposto per contenere la pandemia del Coronavirus, ha messo a dura prova le nostre relazioni sociali (e non ci sono videochiamate che tengano). Per questo motivo l’apertura di ieri sera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla possibilità di «far visita ai congiunti» ha aperto un dibattito sul “chi sono i congiunti?”. Open Cosa dice il nuovo dpcm all’articolo 1L’ultimo Dpcm, infatti, autorizza lo spostamento all’interno della stessa Regione solo per comprovati motivi, ovvero lavoro, salute e casi di necessità ma dal 4 maggio viene introdotta«la possibilità di spostamenti (sempre ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - NicolaPorro : Con un #governo diviso sul #MES e incapace di gestire la #Fase2, il #centrodestra ha un motivo in più per rimanere… - pidemath : RT @NFratoianni: Non è credibile che la fase 2 di lotta al #covid19 in Lombardia possa essere condotta da coloro che hanno combinato il di… - renderman81 : Una Repubblica fondata sui “congiunti”: la sciocca scelta familista del governo per la fase due -

Ultime Notizie dalla rete : Fase governo Il ministro Bellanova boccia il piano del governo per la Fase 2 AGI - Agenzia Italia Messe escluse dalla 'Fase 2', l'irritazione dei vescovi: "Decisione che non possiamo accettare"

La retromarcia del Governo. Nei prossimi giorni verranno elaborati dei protocolli per consentire ai fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza ...

Santelli contro Conte. Fase 2: si rischia nuovo esodo verso sud, governo si assuma la responsabilità

Non ci sta il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a quello che definisce come un via libera da parte del governo ad “un nuovo esodo verso Sud” e che si potrebbe innescare con la possibil ...

La retromarcia del Governo. Nei prossimi giorni verranno elaborati dei protocolli per consentire ai fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza ...Non ci sta il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a quello che definisce come un via libera da parte del governo ad “un nuovo esodo verso Sud” e che si potrebbe innescare con la possibil ...