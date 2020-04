Coronavirus | sui social è scontro sulla fase 2 | “Fateci uscire” “No è ancora troppo

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 aprile 2020)suiper le decisioni di Conte2 Le nuove disposizioni anti-contenute nel nuovo Dpcm che dà il via alla2 hanno generato unosuitra chi è rimasto deluso dalle decisioni di Conte e chi plaude alle iniziative del governo. In molti subito dopo il discorso del premier in diretta televisiva si sono riversati suinetwork per commentare le parole del presidente del Consiglio. Tra la maggior parte degli utenti prevale la delusione di chi forse pensava di poter avere qualche via libera in più, in particolar modo tra coloro che speravano di poter rivedere il proprio fidanzato/a dopo circa due mesi di reclusione. In molti, poi, hanno imputato al premier una mancanza di chiarezza nel suo discorso, mentre diversi utenti si sono lamentati del fatto che i bambini non sono stati praticamente mai ...