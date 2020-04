Contributo affitti nel Lazio: da oltre 20 giorni c’è solo lo slogan. FdI: “Prendono in giro i cittadini” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il titolo sul sito della Regione Lazio è bello grosso e scritto chiaro: “Contributo affitti: 23 miliardi per commercianti e artigiani”. Peccato che oltre quello non ci sia niente. Nell’apposita sezione, sotto la rassicurante scritta a caratteri cubitali “Regione vicina. Tutte le azioni per essere vicini alle persone”, non c’è alcun link, alcuna indicazione, alcuna informazione che possa davvero aiutare commercianti e artigiani. Eppure Zingaretti & co hanno annunciato il Contributo quasi un mese fa: il 3 aprile. FdI: “La Regione Lazio inganna i cittadini” Tempo per organizzare l’erogazione e le informazioni per attivarla, insomma, ce n’è stato, specie considerando l’urgenza dettata dalla crisi. Invece, ad oggi, sul sito ci sono solo il disegno di un grazioso negozio a forma di casetta e un ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - contributo affitti in Campania : fino a 750 euro per 3 mesi

