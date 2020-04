Conte, solo un fiume di parole. La strategia del premier per guadagnare tempo (e non essere il capro espiatorio) (Di lunedì 27 aprile 2020) Le parole per Giuseppe Conte sono monete e le usa per comprare tempo. Lo scrive Il Giornale, che analizza l'ultima conferenza del premier sostenendo che sia stata fedele alla strategia che Palazzo Chigi sta portando avanti da quando è esplosa l'emergenza coronavirus: tra raccomandazioni, promesse, sorrisi e decreti, Conte da mesi resta a galla, spingendo la resa dei conti un po' più in là. Stavolta ancor più che nelle altre occasioni, il premier ha tenuto un discorso fumoso e intriso di retorica e non è riuscito a nascondere il fatto che al governo manchi completamente il coraggio di decidere, al punto da rimettere ogni scelta al comitato tecnico scientifico. In pratica del lavoro della task force di Colao non vi è traccia perché Conte non ha fatto altro che confermare il lockdown: altro che fase 2, dal 4 maggio ci sarà ... Leggi su liberoquotidiano DPCM fase 2 : dal 18 maggio le squadre potranno allenarsi. Conte : "Serie A? Solo in sicurezza"

