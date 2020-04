Conte a Milano | «Non ci sono condizioni per tornare a normalità»

borghi_claudio : UNDICIMILA DOMANDE!!! Ok, spara numeri a caso... undicimila domande ci saranno in quattro vie di Milano #conte - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Conte a Milano: 'Non è questo il momento di mollare. Incontro con affetti stabili o parenti, non ami… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Conte in serata a #Milano, #Bergamo e #Brescia. E' la prima visita del premier in #Lombardia dall'i… - iambadatpoems : RT @SimoneAlliva: '#Congiunti è una formula ampia, generica, ora la preciseremo. Non significa che si potrà andare in casa altrui a trovare… - RaffaellaB5 : RT @rtl1025: ?? 'Stiamo studiando un piano per l'infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi'. Lo annuncia il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Milano Coronavirus, Conte a Milano: "Non è un governo materialista, rammarico per la Cei" - Politica Agenzia ANSA Conte a Milano in prefettura

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è ...

Conte "Non ci sono le condizioni per tornare alla normalita'"

MILANO (ITALPRESS) - "Molti speravano di poter tornare alla normalita' ma non ci sono le condizioni. Dobbiamo dirlo in modo molto chiaro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriva ...

