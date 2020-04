Cabinati arcade di Tetris e DOOM al posto dei soliti tasti sulle tastiere | la brillante

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Jelly Key è un gruppo di artigiani che ha dato vita ad un nuovo progetto, ovvero ricreare deiin resina che possono essere sostituiti facilmente aidelle vostreere.I keycap artigianali sono fondamentalmente dei gioielli perere meccaniche. Sono pezzi scolpiti in plastica, resina e argilla pensati per accentuare lettere colorate, numeri e simboli, consentendo all'utente di esprimersi ulteriormente attraverso laera. Jelly Key crea alcune delle più desiderabiliere artigianali. I loro progetti vengono lanciati come acquisti di gruppo a breve termine, durante i quali i clienti praticamente preordinano iche desiderano. Una volta terminati gli acquisti di gruppo, i keycap entrano in produzione e vengono inviati agli acquirenti. Jelly Key non esegue mai un acquisto di gruppo due volte, quindi una volta inviato il proprio ...