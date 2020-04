Bimbo di 8 anni morto dopo una cena in famiglia: disposta autopsia (Di lunedì 27 aprile 2020) Tragedia a Foggia per un Bimbo di 8 anni morto dopo una cena in famiglia. Il piccolo ha perso la vita nel cuore della notte, ma pare che il test del coronavirus sia risultato negativo. Nelle prossime ore potrebbe aprirsi un’inchiesta su questo triste episodio: già è stato disposto tutto per effettuare autopsia, di cui si attende l’esito. Bimbo di 8 anni morto dopo una cena in famiglia: sarà l’autopsia a chiarire la causa del decesso Non c’è ancora all’apparenza una evidente causa del decesso. Il Bimbo di 8anmi morto dopo una cena in famiglia è stato stroncato improvvisamente per ragioni attualmente oscure. I suoi genitori si sono chiusi nel loro dolore. Il piccolo, di origine rumena, viveva con la madre e con il padre, che sono dei braccianti agricoli. dopo la cena, il piccolo Florin ha iniziato ad accusare dei malesseri. ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - l’udienza non si può fare : bimbo di 2 anni adottato tramite app Zoom

Malore fulminante dopo cena : morto all’improvviso un bimbo di 8 anni

Coronavirus in Campania - panico per il focolaio nell'ospizio di Ischia : due morti e 26 positivi - contagiato anche un bimbo di 3 anni (Di lunedì 27 aprile 2020) Tragedia a Foggia per undi 8unain. Il piccolo ha perso la vita nel cuore della notte, ma pare che il test del coronavirus sia risultato negativo. Nelle prossime ore potrebbe aprirsi un’inchiesta su questo triste episodio: già è stato disposto tutto per effettuare, di cui si attende l’esito.di 8unain: sarà l’a chiarire la causa del decesso Non c’è ancora all’apparenza una evidente causa del decesso. Ildi 8anmiunainè stato stroncato improvvisamente per ragioni attualmente oscure. I suoi genitori si sono chiusi nel loro dolore. Il piccolo, di origine rumena, viveva con la madre e con il padre, che sono dei braccianti agricoli.la, il piccolo Florin ha iniziato ad accusare dei malesseri. ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: morto a Bologna un medico, e' il 142esimo. Manuel Efraim Perez aveva 75 anni e presiedeva 'Fratres Mu… - matteograndi : Gallera alle Iene dice che non è detto che gli asintomatici siano contagiosi e che se per 15 giorni non hai sintomi… - ItalianAirForce : #StorieAlVolo Ascolta la storia del Maggiore Cristian F., pilota del 31° Stormo, che ha recentemente portato a term… - KontroKulturaa : Bimbo di 8 anni morto dopo una cena in famiglia: disposta autopsia - - ladradifiori : @kenumano Ma sei un bimbo di 10 anni per caso? -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni Palermo, bimbo di 3 anni strangolato dalla corda della tenda: «Mio piccolo angelo ci hai lasciato nel silenzio» Il Messaggero Notte di orrore: accoltellati a morte due bambini di uno e tre anni

Un 40enne è stato trovato ferito sul luogo del crimine. La polizia ha fatto sapere che i tre "non sono estranei", senza aggiungere ulteriori dettagli ...

Cesate, acquario in cortocircuito. E la casa prende fuoco

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incendio divampato. Nel tentativo di spegnerlo il padre si ferisce, altri tre famigliari intossicati ...

Un 40enne è stato trovato ferito sul luogo del crimine. La polizia ha fatto sapere che i tre "non sono estranei", senza aggiungere ulteriori dettagli ...Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incendio divampato. Nel tentativo di spegnerlo il padre si ferisce, altri tre famigliari intossicati ...