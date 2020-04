Tutto tornerà come prima | ma con più cattiveria Intervista a Natalia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Da qualche giorno, in Francia, sta circolando un manifesto contro il confinamento delle persone anziane a causa dell’isolamento domestico imposto a livello governativo per contenere il contagio da Coronavirus. Alcuni di loro non ci stanno alla discriminazione e all’autoreclusione, denunciano le misure liberticide ed anticostituzionali, rivendicano pari dignità e hanno, addirittura, minacciato di scendere in piazza. Anche in Italia, è stata ventilata l’ipotesi di farli uscire per ultimi dall’isolamento, ma è rimasta un’ipotesi. Su Facebook, però, c’è chi si è ribellato scrivendo che il primo giorno in cui li terranno abusivamente rinchiusi, dovranno “uscire tutti e camminare in silenzio per le strade a un metro di distanza”. Ne parliamo a telefono conAspesi, icona del giornalismo italiano, ...