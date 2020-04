Terremoto a Pozzuoli di magnitudo 3.1. Paura per sciame sismico in area flegrea (Di domenica 26 aprile 2020) L’ultima scossa di Terremoto a Pozzuoli è stata avvertita in tutta la zona flegrea e anche in comuni limitrofi alle 4.59 di magnitudo 3.1. L’INGV ha riportato i dati con epicentro. I residenti dell’area flegrea sono stati svegliati da una serie di scosse di Terremoto a Pozzuoli, provincia di Napoli. L’Istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato l’ultima scossa di magnitudo 3.1 ad una profondità di soli 5 chilometri. Gli eventi tellurici fanno parte di uno sciame sismico in corso da qualche ora a Pozzuoli. La scossa più forte (alle 4.59, di magnitudo 3.1), è stata preceduta da una di magnitudo 2.5 alle 4.41, da una terza di magnitudo 1.6 alle 4.26 e da una quarta, di magnitudo 2 alle 4.16. Terza scossa alle 4.59 L’ultima scossa è stata avvertita alle 4.59 di magnitudo 3.1. La scossa, questa volta, ... Leggi su 2anews Terremoto a Pozzuoli

Terremoto a Napoli di 2.9 con epicentro Pozzuoli - paura in tutta l'area dei Campi Flegrei

fbrancoli : RT @VicinanzaL: Sul sito dell’ @INGVterremoti centinaia di persone - io tra queste - stanno collaborando al questionario per raccogliere da… - SaveFiore : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.1 ore 04:59 IT del 26-04-2020 a 5 km E Pozzuoli (NA) Prof=2Km #INGV_24317311 https://t.c… - cuba98w : RT @SSCNapoliNews: Un messaggio, con amore, per questo 2020. #Terremoto #Pozzuoli #Bradisismo - SSCNapoliNews : Nell'autocertificazione vale anche 'sopravvivenza'? No, giusto per capire. @GiuseppeConteIT #Terremoto #Pozzuoli #Bradisismo - franco_romano77 : RT @TerremotiBot: #terremoto alle 04:59 Epicentro: Pozzuoli (NA) Magnitudo: 3.1 ± 0.3 (Md) -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Pozzuoli Pozzuoli. Paura nella notte, doppia scossa di terremoto sveglia la città Teleclubitalia.it Terremoto a Pozzuoli

La gente si è riversata in strada: L’epicentro sotto casa. Si vede. #Terremoto pic.twitter.com/eABtW0ga9R ...

Piccola scossa di terremoto tra Pozzuoli e Agnano, arriva la conferma dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: 6 km E Pozzuoli (NA), il 20-04-2020 22:32:09 (UTC) 11 minuti, 29 secondi fa 21-04-2020 00:32:09 (UTC +02:00) ...

