Radja Nainggolan Tornerei volentieri alla Roma La Juve? Non la odio ma

OfficialASRoma : Anche l'ultimo quarto di finale di #BestRomaGoal è in corso! ?? Radja Nainggolan a San Siro ?? ?? Il primo gol di Nic… - UnioneSarda : #Cagliari, Radja #Nainggolan: 'Tornerei subito alla #Roma' - lazarismo : RT @GoalItalia: 'Sono tornato a Cagliari perché l'Inter mi ha scaricato' ?? 'Vincere 10 scudetti alla Juve è normale, meglio vincerne uno al… - GoalItalia : 'Sono tornato a Cagliari perché l'Inter mi ha scaricato' ?? 'Vincere 10 scudetti alla Juve è normale, meglio vincern… - teladoiotokyo : Nainggolan: Tornerei alla Roma, ho vissuto anni bellissimi: Radja Nainggolan, calciatore del Cagliari, è stato prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Radja Nainggolan

I rischi dei club in caso di nuove positività al coronavirus dopo la ripresa degli allenamenti, le parole di Radja Nainggolan, il festino dell'ex attaccante della Juventus, le accuse dell'ex arbitro ...Lo ha detto in una diretta Instagram Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, poi passato all'Inter e ora in prestito al Cagliari. "Sono andato via da Roma per rispettare soprattutto me stesso.