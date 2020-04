Papa: “Scegliamo la via di Dio, non quella dell’io” (Di domenica 26 aprile 2020) Nella vita "diventiamo ciò verso cui andiamo" ed è opportuno scegliere "la via di Dio, non quella dell`io; la via del sì, non quella dei se". Lo ha detto Papa Francesco dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano, nell`introduzione alla preghiera mariana del Regina Coeli. "Cari fratelli e sorelle, nella vita siamo sempre in cammino", le parole del Santo Padre, "E diventiamo ciò verso cui andiamo. Scegliamo la via di Dio, non quella dell`io; la via del sì, non quella dei se. Scopriremo che non c`è imprevisto, non c`è salita, non c`è notte che non si possano affrontare con Gesù. La Madonna, Madre del cammino, che accogliendo la Parola ha fatto di tutta la sua vita un "sì" a Dio, ci indichi la via"."Il Vangelo di oggi, ambientato nel giorno di Pasqua, racconta il famoso episodio dei due discepoli di Emmaus", ha ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 aprile 2020) Nella vita "diventiamo ciò verso cui andiamo" ed è opportuno scegliere "la via di Dio, nondell`io; la via del sì, nondei se". Lo ha dettoFrancesco dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano, nell`introduzione alla preghiera mariana del Regina Coeli. "Cari fratelli e sorelle, nella vita siamo sempre in cammino", le parole del Santo Padre, "E diventiamo ciò verso cui andiamo. Scegliamo la via di Dio, nondell`io; la via del sì, nondei se. Scopriremo che non c`è imprevisto, non c`è salita, non c`è notte che non si possano affrontare con Gesù. La Madonna, Madre del cammino, che accogliendo la Parola ha fatto di tutta la sua vita un "sì" a Dio, ci indichi la via"."Il Vangelo di oggi, ambientato nel giorno di Pasqua, racconta il famoso episodio dei due discepoli di Emmaus", ha ...

