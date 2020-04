Mara Venier e Paolo Bonolis in diretta Insatgram: “La RAI ti manda in onda per farti fuori” (Di domenica 26 aprile 2020) Mara Venier e Paolo Bonolis hanno registrato una diretta su Insatgram sulle pagine Sdl.it e Provo.2000 per confrontarsi in merito a questa quarantena e per intrattenere un po’ i numerosi fan. Durante il collegamento, sono stati affrontati numerosi temi, tra cui la breve pausa di Domenica In per volere della conduttrice. Proprio mentre si parlava di questo argomento, il presentatore Mediaset non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla RAI. Dopo poco, poi sono intervenuti anche i rispettivi coniugi dei due protagonisti e la diretta ha preso una piega davvero esilarante. Mara Venier e la paura di lavorare Poco fa, Mara Venier e Paolo Bonolis hanno fatto una diretta su Instagram. I due hanno spiegato come stanno trascorrendo questi giorni e poi hanno parlato di molto altro. La conduttrice di Domenica In ha spiegato di provare molta paura a causa dell’emergenza ... Leggi su kontrokultura Mara Venier stravolta su Instagram : ha chiesto aiuto

