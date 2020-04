La vicesindaca leghista di Rivoli | “Bella Ciao? Una canzoncina | mi ha fatto andare di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) “Finalmente avete scoperto che non è una canzone della Casa di Carta (serie tv prodotta da Netflix, ndr). Comunque mi hadi traverso il pranzo, anche il sole è scappato quando ha sentito i cori”. Sono le parole delladi, Laura Adduce, della Lega, che dal balcone della propria casa ha girato un video nel giorno della festa della Liberazione. Il segretario del Pd in Piemonte, Paolo Furia, dopo la pubblicazione della notizia da parte de La Stampa, ha chiesto le dimissioni della(che ha rimosso il video): “È molto preoccupante che la destra in Piemonte sia sempre più clamorosamente nera. Fino a qualche anno fa la Lega era antifascista, perlomeno. Credo che occupare posizioni nelle istituzioni democratiche essendo fascisti sia un controsenso logico e storico. Si dimetta“. Video Facebook/Mimmo ...