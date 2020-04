Giuseppe Conte ha annunciato la fase 2: «Comincia la convivenza con il virus» (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe Conte ha confermato che la fase 2 comincerà il 4 maggio, e ha chiesto responsabilità ai cittadini italiani: «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro». Il premier ha detto che il governo intende calmierare i prezzi delle mascherine anche grazie all’eliminazione dell’Iva, e che il prezzo sarà di circa 50 centesimi. Il nuovo DPCM conferma le misure che vietano gli assembramenti, mentre gli spostamenti saranno consentiti con le regole di prima, salvo «spostamenti mirati per far visita a congiunti», autorizzati con mascherine e mantenimento delle distanze. L'articolo Giuseppe Conte ha annunciato la fase 2: «Comincia la convivenza con il virus» proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta Cosa ha detto Giuseppe Conte sulla fase due

