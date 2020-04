GF vip ex concorrente donna cerca di ‘agganciare’ un politico noto

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 26 aprile 2020) Exdel GF Vip al centro del gossip perchédi agganciare un famoso, scopriamo di chi si tratta L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più chiacchierate e anche delle più infuocate. I concorrenti usciti dalla casa di cinecittà non mancano di far parlare di loro e il gossip è sempre in agguato. Negli ultimi una notizia sta destando scalpore, quella che uno di essi, per la precisione una, è alla ridi agganciare un. Pare infatti che lain questione, da capire chi è, stiando di contattare il personaggio famoso. La mente corre subito alle concorrenti della casa del GF, e sono tante. Prendiamo per esempio Asia Valente, sexy e molto bella, Sara Soldati, anche lei molto avvenente. Poi ci sono altre donne che sono impegnate come Adriana Volpe, ...