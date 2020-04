Diego Costa attacca Conte: "Non durerebbe una stagione al Real Madrid" (Di domenica 26 aprile 2020) Diego Costa ha attaccato duramente Antonio Conte, suo allenatore durante l'esperienza in Premier League al Chelsea, a fronte di numerosi litigi che avevano causato la cessione dell'attaccante spagnolo all'Atletico Madrid. "Abbiamo avuto problemi fuori dal campo ma è un buon allenatore. Solo che per essere davvero grande dovrebbe cambiare qualcosa a livello umano nel modo di allenare, è una persona sospettosa. In un club come il Real Madrid non durerebbe una stagione".​ Diego Costa ha poi... Leggi su 90min Diego Costa lancia bordate a Conte : “deve cambiare dal punto di vista umano - è uno sospettoso”

