Coronavirus | DPCM Fase 2 dal 4 maggio | ok visite a parenti | negozi ancora chiusi

(Di domenica 26 aprile 2020) Ecco cosa dice il nuovo2 in vigore dal 4: consentite, prezzo bloccato per le mascherine chirurgiche di 0,50€, resta obbligatoria l’autocertificazione (che sarà diversa) per altre due settimane. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra in conferenza stampa il nuovo2 valido fino al 182020. Nel frattempo ha anticipato che per la data del 18ci sarà la riapertura peral dettaglio mentre per il primo 1 giugno saranno aperti al pubblico bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici sempre nel rispetto delle misure anti contagio. Dal 4sì agli incontri con i familiari più stretti (anche anziani, ma indossando la mascherina e senza assembramenti), sì alla ripresa delle attività motorie a distanza e sì anche alla possibilità di ...