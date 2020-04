Coronavirus | Conte | ‘rientro a domicilio consentito in tutti i casi | anche tra Regioni’

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - ZioGnagno : RT @MassimoLeaderPD: Riapertura barbieri: informare Conte che il primo giugno è un lunedì #coronavirus - Gianvito82 : E quindi??? #Fase2 #conte #coronavirus #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Agenzia ANSA

Coronavirus, il premier Conte preciserà alcuni aspetti della Fase 2 in video conferenza: allentamento delle restrizioni , ma non liberi tutti Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà questa ...Il premier annuncia il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro in arrivo con il decreto di aprile anti-Coronavirus. A scuola fino al termine di quest’anno scolastico non si ...