Corea Nord, ancora mistero su salute Kim Jong-un. Suo treno “avvistato” nei pressi di un “Resort” (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – Immagini scattate da un satellite americano anziché dipanare aumentano il mistero che da giorni aleggia sulle condizioni di salute di Kim Jong-un, “Capo indiscusso” della Corea del Nord. Le riprese avrebbero localizzato nelle vicinanze di un resort del Paese asiatico un treno che avrebbe tutte le sembianze del convoglio blindato con cui “ama” muoversi il giovane leader orientale, nutrendo, a quanto si dice, vero terrore per gli aerei. Un treno probabilmente appartenente al leader Kim Jong è infatti stato avvistato in una località turistica nell’est della Corea del Nord, mentre appunto persiste completo silenzio sulla sua salute e la sua lunga assenza dagli impegni ufficiali. Il convoglio, secondo quanto dichiarato dal sito Web 38North in un rapporto, è stato visto in una stazione riservata alla famiglia Kim ... Leggi su quifinanza Corea del Nord - mistero sulla salute di Kim Jong-un : spuntano foto satellitari del suo treno

KIM JONG-UN È MORTO?/ Avvistato treno “sospetto” in Corea del Nord : le ultime novità

