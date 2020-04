BENTORNATO FRANKENSTEIN | TANTO UGUALE A NOI

Leggi su panorama

(Di domenica 26 aprile 2020) Il fascino della «Creatura» nata dalla fantasia di Mary Shelley è ancora potentissimo (come dimostrano film, saggi e comics a lui dedicati). Perché il nostro sogno è sempre quello: sostituirci agli dei dando vita a esseri potenziati, cyborg, transgender... E, come questi, sconfiggere la morte.Diedi inizio alla creazione di un essere umano. Poiché la minutezza delle parti intralciava enormemente il mio lavoro, decisi, contravvenendo alla mia prima intenzione, di creare un essere di dimensioni gigantesche, alto, cioè, circa due metri e 40, e di una taglia in proporzione…». Così Victorin persona, nel romanzo di Mary Shelley del 1818, raccontava il percorso che l'aveva condotto a «dare vita» alla sua Creatura. Un gigante, dotato di una mole e di una forza spaventosa. Ora, magari Vin Diesel con il ...