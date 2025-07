' Boss a 41 bis può vedere una donna se è nata relazione'

Il colloquio visivo tra il boss detenuto al 41 bis e una donna, con la quale l'uomo ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere, non può essere vietato. A stabilirlo è la Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro la quale il tribunale di sorveglianza aveva accolto l'istanza del boss di Cosa Nostra, Davide Emanuello, contro il divieto imposto dal direttore del carcere di Sassari. Durante la sua detenzione, l'uomo aveva intrattenuto un intenso scambio di lettere con una donna, da cui sarebbe poi nata una relazione sentimentale. Da qui la richiesta di incontrare la sua nuova fidanzata per un colloquio visivo in carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Boss a 41 bis può vedere una donna se è nata relazione'

Il boss di Gela Emmanuello detenuto al 41 bis può incontrare la fidanzata - A stabilirlo è la Cassazione: l’uomo ha intrattenuto un intenso scambio di lettere con una donna, da cui è poi nata una relazione. caltanissetta.gds.it scrive

41-bis, sì all’incontro del boss con una donna se è nata una relazione - Anche se l’ordinamento penitenziario limita i colloqui visivi ai familiari, incontrare una donna rientra nel diritto all’affettività ... Come scrive ilsole24ore.com