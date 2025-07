Din Don Dow il dissacrante spettacolo di Paolo Ruffini in arrivo a Pordenone

Straordinario e immediato successo per “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane. Paolo Ruffini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

