Sommer Inter ancora viva la possibilità di una cessione! Il Galatasaray lavora su più fronti ma non rinuncia al colpo tra i pali

Il mercato del Galatasaray entra nel vivo, con il club turco pronto a rafforzarsi per affrontare la nuova stagione. Yann Sommer potrebbe essere il prossimo acquisto. Il Galatasaray sta concentrando le proprie risorse sull’acquisto di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, ma nel frattempo il club turco sta cercando di rinforzare anche altre posizioni, in particolare quella del portiere. Yann Sommer, attualmente in forza all’ Inter, è emerso come una delle opzioni piĂą concrete per difendere la porta della squadra di Istanbul. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’acquisto di Sommer sarebbe un affare a basso costo, che permetterebbe al Galatasaray di non intaccare in modo significativo il budget destinato all’acquisto di Osimhen, obiettivo principale del mercato estivo del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, ancora viva la possibilitĂ di una cessione! Il Galatasaray lavora su piĂą fronti, ma non rinuncia al colpo tra i pali

