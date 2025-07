Omicidio Cerciello appello ter | sconto di pena per Natale Hjort Condannato a 10 anni e 11 mesi

Pena ridotta nell'Appello ter per Gabriel Natale Hjort, condannato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel quartiere di Prati il 26Â luglio del 2019. Condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la sentenza emessa dai giudici della seconda corte di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Oggi viene ricordata la nascita di Mario Cerciello Rega, (13 Luglio 1984) Carabiniere, nato e cresciuto a Somma Vesuviana (Napoli), ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello e un suo collega

Omicidio Cerciello, appello ter: Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi - A Hjorth viene contestato il concorso anomalo in omicidio mentre per l'altro americano, Elder Finnegan Lee, la condanna a 15 anni è già definitiva

Omicidio Cerciello: Gabriele Natale Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi - Gabriele Natale Hjorth è stato condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019, Lo ha stabilito la Seconda Corte di As