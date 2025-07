Scoppia la polemica per un video di Renato Pozzetto | Era meglio non farlo vedere ecco i fatti

Renato Pozzetto ha festeggiato 85 anni circondato dall’affetto della famiglia e degli amici piĂą cari. L’attore e comico milanese, volto amatissimo del cinema italiano, ha celebrato questo traguardo con una festa intima, lontano dai riflettori e dai social, come da sua abitudine. Tuttavia, a portare quel momento privato all’attenzione del pubblico ci ha pensato Massimo Boldi, che ha condiviso foto e video della serata sui social. Uno di questi filmati, in particolare, ha generato una spaccatura tra i fan: molti hanno inondato il post di auguri e affetto, altri invece hanno criticato la scelta di mostrare un Pozzetto visibilmente invecchiato, giudicando il gesto poco rispettoso della sua privacy. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Scoppia la polemica per un video di Renato Pozzetto: «Era meglio non farlo vedere», ecco i fatti

In questa notizia si parla di: renato - pozzetto - scoppia - polemica

Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord - Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord.

“Era meglio non farlo vedere in queste condizioni”. Renato Pozzetto, compleanno tra le polemiche - Renato Pozzetto ha tagliato un traguardo importante: 85 anni di vita, di cui gran parte trascorsi a regalare risate, emozioni e spunti di riflessione al pubblico italiano.

Renato Pozzetto compie 85 anni, il video dei festeggiamenti con Massimo Boldi - Renato Pozzetto ha compiuto 85 anni. Durante una cena, organizzata per festeggiarlo, l'attore milanese ha spento le candeline posizionate su una bellissima torta, circondato dalle persone a lui a care, tra cui volti noti come Massimo Boldi che ha anche ripreso il momento in un video pubblicato sui social.

Decima Mas, scoppia il caso Montano (c'entra un Ministero); Era meglio non farlo vedere in queste condizioni. Renato Pozzetto, cosa è successo dopo la festa; Giro di Svizzera 2025 scoppia la polemica in casa UAE Team Emirates-XRG.

Renato Pozzetto compie gli anni: il video della festa fa discutere, ecco perché - Tanti auguri a Renato Pozzetto che ha festeggiato in compagnia di amici e famiglia il suo 85esimo compleanno. Lo riporta donnaglamour.it

Renato Pozzetto oggi, il video inedito del compleanno scatena le polemiche: "Meglio non farlo vedere in queste condizioni" - Nato a Milano il 14 luglio 1940, ieri ha festeggiato il compleanno con una festa ... Da today.it