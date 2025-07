Juventus UFFICIALE Modesto come Direttore Tecnico | il comunicato

Prosegue il rinnovamento dell’assetto societario della Juventus, che nella giornata di oggi, martedì 15 luglio, ha presentato ufficialmente Francois Modesto come nuovo Direttore Tecnico. Il club bianconero ne ha data la comunicazione tramite una nota sul proprio sito, dove ha riportato anche le parole del neo direttore e di Damien Comolli. Il comunicato della Juventus. La Juventus è felice di accogliere Francois Modesto che da oggi, martedì 15 luglio 2025, ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del Club, a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli. Quarantasette anni tra poco più di un mese – il 19 agosto – Francois Modesto nasce a Bastia e dopo un percorso da calciatore durato circa vent’anni, dal 1997 al 2016, decide di intraprendere subito la carriera da dirigente, ricoprendo ruoli di rilievo tra Grecia, Inghilterra e Italia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, UFFICIALE Modesto come Direttore Tecnico: il comunicato

