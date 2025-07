Tornei di Quidditch e oggetti magici | la nuova mostra di Harry Potter a Milano

Dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 a Milano, presso il The Mall di Portanuova, arriva la mostra ‘Harry Potter: The Exhibition’.L'esibizione è un viaggio immersivo che permette ai visitatori di scoprire come prendono vita alcuni dei momenti, personaggi, luoghi e creature preferiti di Harry Potter. 🔗 Leggi su Milanotoday.it