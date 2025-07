Ubriaco a folle velocità nella galleria di Pusiano | arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio stradale Andrea Valsecchi, 31enne di Pusiano, ritenuto responsabile del terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 nella galleria sulla provinciale 639 tra Pusiano ed Eupilio (Como). I carabinieri della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Inferno in galleria a Pusiano: la corsa, il frontale e due morti. Arrestato il conducente: viaggiava a oltre 130 all’ora - Pusiano (Como), 15 luglio 2025 – La notte tra il 22 e il 23 marzo mentre percorreva il tunnel di Pusiano alla guida di un pick-up Ford Ranger aveva prima sbandato finendo contro il muro della galleria, poi aveva urtato un’auto che arrivava nel senso opposto e infine colpito in pieno una seconda auto sulla quale viaggiavano Ivan Mezzera di Bellano, alla vigilia dei suoi 44 anni, con dietro di lui Mattia Mazzina, 42 anni di Colico uccidendoli sul colpo.

