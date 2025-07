Marotta fiducioso | Per la prossima stagione c’è ottimismo Calhanoglu via? No è nostro Carboni al Genoa Leoni è…

Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'Assemblea di Lega di Serie A. Giuseppe Marotta, presidente dell' Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti in occasione dell' Assemblea di Lega di Serie A, affrontando vari temi caldi riguardanti il futuro della squadra nerazzurra. Il dirigente ha parlato con ottimismo del futuro dell' Inter, esprimendo fiducia in vista delle prossime stagioni. DICHIARAZIONI – « Fiducioso? Sempre, massimo, massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro », ha dichiarato Marotta, evidenziando la determinazione con cui il club affronterà le sfide future.

Beppe #Marotta: "Siamo molto fiduciosi per la prossima stagione. Siamo l'#Inter. #Calhanoglu? È un nostro giocatore a tutti gli effetti. #Leoni? Bravo talento, ma è del #Parma, non è nostro…".

Inter: Marotta, affrontiamo la prossima stagione con spavalderia - Inter: Marotta, affrontiamo la prossima stagione con spavalderia Obiettivo guardare la sala trofei, stadio asset rilevante MILANO , 04 giugno 2024, 12:47

"L'obiettivo è guardare la sala trofei, abbiamo l'obbligo di cercare di conquistarne il più possibile.