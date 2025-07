Provaglio d' Iseo | concerti d' estate

Il Comune di Provaglio d’Iseo e la CarolinaNegroniEvents hanno voluto creare una rassegna breve ma preziosa di concerti nella bellezza antica del Monastero di San Pietro in Lamosa, piccolo gioiello che si affaccia sulle Torbiere e che racchiude affreschi di antichitĂ e storia preziosi. Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Provaglio d’Iseo, omicidio di Roberto Cominelli a Capodanno: indagati altri cinque giovani, due sono minorenni - Provaglio d’Iseo (Brescia) – Non solo Matias Pascual, il barista diciannovenne italoargentino di Prevalle, in carcere a Bergamo da Capodanno per l’omicidio di Roberto Comelli.

Provaglio d'Iseo: Color Music Party - Torna a Provaglio d'Iseo l'evento più colorato dell’anno: è tempo di Color Music Party, una giornata indimenticabile di musica, colori e divertimento.

Provaglio d’Iseo, la musica al monastero con «i concerti d’estate»; Provaglio d'Iseo: Color Music Party; “Il Grande in Provincia” arriva a Provaglio d’Iseo il 17 luglio.

Provaglio, rassegna di concerti al monastero di San Pietro in Lamosa - Sono 4 gli appuntamenti musicali ideati dall’Assessorato alla Cultura insieme alla “CarolinaNegroniEvents”: il 5, 12, 19 e 26 luglio, alle 18. Come scrive quibrescia.it

Sabato l’organista Enzo Pedretti al monastero di San Pietro in Lamosa - E' in programma dalle 18,30 di sabato 12 luglio il secondo appuntamento della rassegna "Concerti d'Estate" al Monastero di San Pietro in ... Riporta quibrescia.it