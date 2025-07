Napoli nasce l' Istituto per le Neuroscienze

A Napoli sorgerà un Istituto per le Neuroscienze, l’annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa convocata a palazzo Santa Lucia. “Realizzeremo una struttura che concentra non solo attività di neurochirurgia, ma anche attività di ricerca nel campo dell’oncologia “, afferma il presidente De Luca. “Sapete che vi sono alcune realtà di eccellenza, come il Besta di Milano e l’Istituto Neurologico di Bologna, puntiamo a creare una struttura simile ma a fare anche qualcosa di più, ovvero integrare le attività dell’Istituto con l’attività ospedaliera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, nasce l'Istituto per le Neuroscienze

