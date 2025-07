Napoli scatenato tris di colpi per Conte | Lucca a un passo si chiude per altri due | Svelato il piano

Il Napoli campione d'Italia non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver definito gli acquisti di Beukema e Noa Lang, il club di De Laurentiis è pronto a sferrare un nuovo, doppio assalto per regalare ad Antonio Conte una rosa ancora piĂą profonda e competitiva. La trattativa per Lorenzo Lucca è ormai ai dettagli, mentre si prepara l'affondo decisivo per Dan Ndoye. Il tutto, secondo le ultime indiscrezioni, parte di un piano strategico piĂą ampio: reinvestire i fondi destinati a un altro obiettivo per chiudere ben tre operazioni. Il Napoli prende Lorenzo Lucca?. L'esperto di mercato Fabrizio Romano non lascia spazio a dubbi: "Il Napoli è molto vicino a Lorenzo Lucca". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli scatenato, tris di colpi per Conte: Lucca a un passo, si chiude per altri due | Svelato il piano

La maledizione del Napoli di Conte, troppi infortuni: “Le cause sono due” | ESCLUSIVO - Intervista all’ex responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, che ci spiega come un calciatore si infortuna al soleo Nuovo infortunio al soleo per David Neres che rischia di aver terminato anzitempo la stagione, poiché dovrà restare oltre 20 giorni senza giocare.

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Napoli, sprint finale per Lucca: formula e cifre dell’affare | CM.IT - I campioni d'Italia sempre più attivi sul mercato, ora è il momento del vice Lukaku: forcing per ottenere il via libera dall'Udinese ... Si legge su calciomercato.it

Il Napoli è a un passo da Lucca: affare da oltre 30 milioni, la formula - L'attaccante classe 2001 è il nome su cui ha deciso di puntare la società di Aurelio De Laurentiis per dare ad ... Lo riporta calciomercato.com