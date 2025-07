Aereo precipitato la triste scoperta | chi c’era tra le vittime

. Un silenzio irreale ha avvolto domenica l’aeroporto di Londra Southend, interrotto solo dalle sirene dei soccorsi e dal rombo di un aereo che, pochi istanti dopo il decollo, ha smesso di volare. Un Beechcraft B200 Super King Air, impegnato in un volo sanitario, si è schiantato appena lasciata la pista. Nessuno dei quattro occupanti è sopravvissuto. Le autoritĂ britanniche, insieme all’Agenzia per gli incidenti aerei (AAIB), hanno avviato un’indagine per far luce sulle cause del disastro. Ma mentre gli esperti passano al vaglio ogni dettaglio — dal motore ai registri di volo, dalle condizioni meteo alle comunicazioni radio — i pensieri di molti corrono alle vittime. 🔗 Leggi su Tvzap.it

