La protesta degli operai di via Gramadora l' assessore Bravi | Comune pronto a intervenire nelle trattative La Prefettura convoca un tavolo

La vertenza¬†degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione, √® finita marted√¨ pomeriggio in Consiglio comunale con i¬†question time presentati dai consiglieri comunali Eros Brunelli (Movimento 5 Stelle). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: operai - gramadora - protesta - assessore

Mobilitazione in via Gramadora, lunedì di tensione: la Polizia interviene al presidio degli operai - Tensione lunedì mattina all'undicesimo giorno di mobilitazione degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione.

La protesta degli operai, continua il presidio in via Gramadora. Assenti gli agenti in tenuta antisommossa - Giunge al dodicesimo giorno la mobilitazione degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione.

La spuntano i lavoratori che dormivano al freddo nel deposito: accordo per alloggi e condizioni lavorative migliori.

Attentato agli operai di Cumbidanovu, l‚Äôassessore Piu: «Grave atto» - «Esprimo la mia solidarietà agli operai impegnati nel cantiere di Cumbidanovu che ieri sono stati oggetto di un grave atto intimidatorio - Si legge su unionesarda.it

Operai in cima alla gru per protesta, scendono dopo due ore - MSN - Alcuni operai hanno protestato questa mattina a Riva del Garda, in Trentino, in un cantiere edile, salendo in cima alla gru. Lo riporta msn.com