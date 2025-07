“ L’Europa per trattare ha delega piena. Che cosa può fare l’Italia, che non si è tirata indietro da questo punto di vista? Lavorare per evitare guerre che danneggino i nostri imprenditori. Nessun nostro imprenditore ha mai pensato di aprire un conflitto commerciale con gli Stati Uniti. PerchĂ© è un mercato importante. Poi, ci mancherebbe, vanno aperti nuovi mercati. Lo facciamo tutti i giorni così come lo fanno tutti i giorni i nostri imprenditori”. A dirlo il ministro all’agricoltura, alla sovranitĂ alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, oggi ad Ancona. “Devo dire che g razie alla presidente Meloni, in questi 2 anni e mezzo è oggettivo che abbia aperto nuove strade per gli imprenditori, basta chiedere alle associazioni di rappresentanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, Lollobrigida: "Lavorare per evitare guerre che danneggino nostri imprenditori"