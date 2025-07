Ardea RM | arrestato 54enne per rapine e scippi seriali già in carcere a Latina

Colpiva donne sole con la stessa tecnica: si avvicinava in auto e strappava le borse. Diverse vittime finite a terra con lesioni. Un 54enne di Aprilia, già noto alle forze dell’ordine e attualmente in carcere a Latina per altri reati, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è accusato di essere l’autore di una serie di rapine e scippi avvenuti ad Ardea nei primi mesi del 2025. A condurre le indagini sono stati i Carabinieri della Tenenza di Ardea, che hanno ricostruito il modus operandi sempre uguale: l’aggressore avvicinava le vittime a bordo di un’utilitaria, strappava loro la borsa e le faceva cadere rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ardea (RM): arrestato 54enne per rapine e scippi seriali, già in carcere a Latina

In questa notizia si parla di: ardea - 54enne - rapine - scippi

