Chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco la rivelazione shock dell’avvocato Lovati

Nuovi colpi di scena scuotono il caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. L'omicidio di Chiara Poggi è di nuovo sotto i riflettori, con l'indagine riaperta e i riflettori puntati su Andrea Sempio. Proprio il suo avvocato, Massimo Lovati, ha fatto parlare di sé durante una recente intervista a Morning News su Canale 5, condotta da Dario Maltese. Lovati non si è limitato a difendere il suo assistito, ma ha lanciato dichiarazioni destinate a far discutere. Si è soffermato sul tampone orale e sul mistero del DNA maschile sconosciuto: "Secondo me è una evidente contaminazione.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Garlasco, l'avvocato di Stasi parla del dna ignoto trovato in bocca a Chiara Poggi: l'analisi di De Rensis - Gli esami effettuati dalla perita Denise Albani, genetista della polizia scientifica incaricata dalla giudice Daniela Garlaschelli per l’ incidente probatorio, hanno dato esito sovrapponibile ai ... Lo riporta virgilio.it

