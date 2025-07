No al direttore d’orchestra Valerij Gergiev alla Reggia di Caserta scatta la polemica per l’amico di Putin

Potrebbe non essere presenza gradita Valerij Gergiev, direttore d’orchestra noto amico di Putin, alla Reggia di Caserta. Se, allo scoppio della guerra con l’Ucraina nel 2022, molti artisti hanno taciuto le loro idee politiche per non sollevare polveroni in tutta Europa, altri, come Gergiev, si sono dimostrati subito a favore del capo di Stato russo. Certo è che, nonostante l’invito sia decisamente fuori luogo, e nonostante le motivazioni di tale invito non siano ancora ben chiare (e forse non lo saranno mai), in tanti si sono chiesti se questa mossa abbia un fine politico, considerate le prossime elezioni in Campania (dove, comunque, De Luca non potrĂ essere rieletto). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

