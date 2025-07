Lavoro | Pd presenta ddl su part-time Schlein | Non sia trappola sfruttamento

"Il Partito Democratico ha presentato una legge per contrastare il part-time involontario, quella forma di precarietà che condanna 3 milioni di donne a stare in una condizione di lavoro povero e a non poterne uscire. Questa proposta ha il preciso obiettivo di evitare che il part-time sia una trappola di precarietà , di sfruttamento e di lavoro povero ". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge, a prima firma della senatrice dem Susanna Camusso, sul lavoro part-time. "È una proposta – ha aggiunto Schlein – che mira anche a contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio.

Nella giungla del lavoro stagionale: falsi part-time, turni infiniti, proposte con partita Iva e paghe da fame - Con l’arrivo della primavera e l’estate ormai alle porte, il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere turisti e visitatori da ogni parte del mondo.

Cooperazione e lavoro, più occupazione femminile, stabilità dei contratti e part time - Cresce il lavoro femminile nel sistema cooperativo bergamasco, con numeri che confermano un’elevata presenza occupazionale, una buona stabilità contrattuale sia per gli uomini sia per le donne e una valorizzazione delle competenze.

"Lavoro part-time ho benefici fiscali" - Tania Bandieri ci tiene a fare chiarimenti. "Non è vero che non sono aumentati gli stipendi, perché con il taglio del cuneo fiscale, da gennaio scorso io in busta paga ho meno trattenute e mi ritrovo dai 50 ai 60 euro in più al mese.

