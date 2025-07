Regionali Schlein | Giani? Speriamo di chiudere al più presto alleanze inclusive

“Siamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto per costruire alleanze più inclusive e più competitive. Con l’unico obiettivo di costruire una prospettiva di speranza e di battere queste destre “. Lo ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal partito alla Camera sul tema del lavoro part time, ha risposto a chi chiedeva scherzosamente se intendessero confermare il contratto di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. “Lo stiamo facendo assiduamente, giorno per giorno, sperando al più presto di chiudere in tutte e sei le Regioni al voto le alleanze che possano battere queste destre “, ha aggiunto Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali, Schlein: "Giani? Speriamo di chiudere al più presto alleanze inclusive"

In questa notizia si parla di: schlein - giani - alleanze - inclusive

Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd” - Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito.

Giani va da Schlein per il bis. Lunedì la segreteria per (ri)compattare il partito - Firenze, 11 luglio 2025 – Si preannuncia un inizio settimana di fuoco in casa Pd: Giani atteso a Roma, tra lunedì e martedì, per il faccia a faccia finale con Schlein per ricucire col nazionale dopo gli scossoni delle ultime 48 ore, e segreteria regionale convocata da Emiliano Fossi per lunedì sera.

Toscana, PD e M5S trattano: Schlein spinge sul patto, Giani attende - Le elezioni regionali autunnali bussano alle porte e, in Toscana, la conferma di Eugenio Giani rimane appesa a un filo: il Partito Democratico non ha ancora sciolto le riserve, mentre il dialogo con il M5S procede a fari spenti.

