Pronostico Cincinnati-Inter Miami | Messi e soci mettono la quarta

Cincinnati-Inter Miami è un match della MLS e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’1:30. Formazioni, pronostico e dove vederla Dopo l’eliminazione per mano del Psg dal Mondiale per Club, l’ Inter Miami di Messi è tornata a giocare nel proprio campionato sfruttando la scia dei match che hanno per forza di cose fatto alzare il livello della squadra. Sì, perché quando vai ad affrontare formazioni europee di un certo calibro, devi dare qualcosa in più. (Lapresse) – Ilveggente.it E questo si è visto nelle tre gare successive che sono state disputate, visto che sono arrivate tre vittorie di fila da parte della squadra americana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta

In questa notizia si parla di: inter - miami - pronostico - cincinnati

