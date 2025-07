Mappatella beach Manfredi inaugura nuovi spazi per lo sport | Grazie ai partner privati

Inaugurato a Napoli, alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo, il nuovo campo per beach volley e foot volley. Accanto al Mappatella Gym, aperto lo scorso anno, questo spazio si propone come luogo di sport e socializzazione per la cittadinanza. Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione Marinelli Gaeta, con il supporto della società Jacked e di numerosi altri imprenditori e operatori del terzo settore, tra cui la Fondazione 100×100 Naples. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il sindaco di NapoliI Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza, insieme ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it