MOSTRUOSA MENTE di Mauro Mazza | recensione

Il giornalista e scrittore italiano Mauro Mazza ci presenta il suo ultimo romanzo, edito da Fazi Editore. Mostruosa Mente è un viaggio intricato nella mente di Magda Goebbels, moglie del Ministro della propaganda di Hitler, passata tristemente alla storia per aver sacrificato i suoi sei figli per seguire l’ideale nazista. Trama. Berlino, 1945. Dopo sette lunghi anni, l’esercito tedesco è ormai allo sbando e l’Armata Rossa si trova ad un passo dal conquistare la capitale del Reich. Hitler sente che la fine è vicina e decide di rifugiarsi in un bunker sotto la cancelleria del Reich per sfuggire ai suoi nemici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - MOSTRUOSA MENTE di Mauro Mazza: recensione

La “mostruosa mente” di Magda Goebbels raccontata da Mauro Mazza: quando il fanatismo si fa orrore - Inizio maggio 1945, la Germania è un immenso cimitero e Berlino la rappresentazione dell’inferno in terra.

Mauro Mazza dà voce a Marta Goebbels nel libro Mostruosa mente - Mauro Mazza dà voce a Marta Goebbels nel libro Mostruosa mente Esce il 18 aprile per Fazi ROMA , 11 aprile 2025, 18:55 ... Riporta ansa.it

