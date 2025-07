Danza e musica per quattro serate consecutive all' Anfiteatro romano

ANCONA - L’Anfiteatro romano è protagonista in queste serate, una dopo l’altra, di spettacoli di grande richiamo e di spessore internazionale, dalla danza alla musica, nell’ambito del cartellone di eventi “Echi. Voci dal passato, suoni del presente” finanziate dall’assessorato alla Cultura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

