Roma controlli nel centro storico | cinque denunce e multe contro la mala-movida

Blitz dei Carabinieri tra Termini e il Viminale, sanzioni anche a Monti per consumo di alcol fuori orario e parcheggi selvaggi. Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, che nelle ultime ore hanno passato al setaccio l’area tra la stazione Termini e il colle del Viminale. L’attività , svolta su indicazione del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, ha portato alla denuncia di cinque persone. Due cittadini tunisini sono stati trovati all’interno di un edificio abbandonato e confiscato alla criminalità : per loro è scattata la denuncia per invasione di edificio, mentre uno dei due dovrà rispondere anche per la violazione dell’ordine di allontanamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, controlli nel centro storico: cinque denunce e multe contro la mala-movida

Roma, controlli straordinari a Ostiense e Garbatella: denunciato 36enne per tentato furto - Segnalati anche tre giovani per possesso di droga, controllate 90 persone e 40 veicoli. CRONACA DI ROMA – Un cittadino romeno di 36 anni è stato denunciato per tentato furto durante un servizio straordinario di controllo effettuato nei quartieri Ostiense e Garbatella dai carabinieri della stazione Roma Garbatella, con il supporto della Compagnia Roma Eur e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria.

Roma, più di 250 agenti in zona Vaticano: controlli a tappeto - Roma, 9 maggio 2025- Serrati controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nell’area del Vaticano, con un rafforzamento della vigilanza che sta vedendo, ogni giorno, più di 250 agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi territoriali, impegnati in tutta la zona, che in queste giornate è interessata da un notevole e costante flusso di persone.

Roma, controlli a Valle Aurelia: due arresti, una denuncia e 10 allontanamenti - Interventi dei Carabinieri per garantire la sicurezza nella zona urbana. CRONACA DI ROMA – ARRESTI. Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona urbana di Valle Aurelia, a Roma, dove negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi accertamenti nell’ambito delle aree a tutela rafforzata.

Esplosione a Roma, morto uno degli ustionati È morto dopo cinque giorni di agonia Claudio Ercoli, gravemente ustionato nell'esplosione del distributore...

Falle nei controlli sul presunto killer, verifiche su cinque pattuglie; Zona rossa, scattano i primi cinque allontanamenti dal quadrante di via Roma; Stretta su sale slot e negozi dall'Aurelio a Fidene. Sanzioni per 55mila euro.

Controlli nel centro storico di Roma: 15 ladri in manette - Controlli nel centro storico di Roma: 15 ladri in manette Raffica di furti nei negozi, sull’autobus e in metropolitana. Segnala quotidiano.net

Esplosione al distributore di benzina in via gordiani a Roma, cinque bambini presenti al centro estivo vicino - Un’esplosione a via Gordiani, Roma, vicino al centro estivo con bambini presenti, ha causato paura ma nessun ferito grave; vigili del fuoco e polizia indagano sulle cause e aumentano i controlli di si ... Si legge su gaeta.it