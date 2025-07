Angelica Gori in arte Chiamamifaro conquista il Tao Music Award

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, sarĂ insignita del Tao Music Award: un premio che celebra l’eccellenza musicale in Italia celebrando non solo artisti affermati, ma anche giovani talenti emergenti. Iniziata martedì 15 luglio la Taormina la 26ÂŞ edizione della “Taomoda Week”, la manifestazione ideata e diretta da Agata Patrizia Saccone e patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Buyer Italia per premiare personalitĂ di spicco nei settori della moda, del giornalismo, della sostenibilitĂ , della scienza, della musica e del teatro. Durante la cerimonia di apertura, svoltasi a Palazzo Duchi di Santo Stefano (Taormina), sono stati rivelati i vincitori dei diversi Tao Awards. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, conquista il Tao Music Award

In questa notizia si parla di: angelica - gori - arte - chiamamifaro

Chiamamifaro, chi è Angelica Gori: dalla passione per la musica ad Amici, i genitori e le canzoni - Dopo l'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, la cantautrice bergamasca è ospite a 'Verissimo', salotto di Silvia Toffanin

Chiamamifaro: «Non sono Angelica Gori perché la musica deve arrivare prima del mio cognome. Amici? Con il mio ragazzo è stata dura» - «Darsi un nuovo nome è un modo di autodeterminarsi. Ho sempre voluto che la mia musica arrivasse prima del mio cognome, che la gente mi conoscesse per quella».

Chiamamifaro: la storia di Angelica Gori tra sfide e successi - Scopri il percorso di Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, tra passione e impegno. Leggi tutto Angelica Gori: la determinazione di Chiamamifaro nel mondo della musica su Donne Magazine.

Quando il destino intreccia amicizia e spettacolo! Nel 1995, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo furono i testimoni di nozze di Cristina Parodi e Giorgio Gori, suggellando un momento speciale con la loro amicizia. ? Oggi, nella scuola di "Amici di Mari Vai su Facebook

Angelica Gori, alias Chiamamifaro: «Non voglio che i miei genitori mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata; Le regole di Chiamamifaro: Studio, gavetta e sogni. Per stare in televisione ho superato i miei limiti; Chiamamifaro: “Non sono raccomandata, non voglio mani dai genitori”.

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, presenta il suo nuovo album “Lost & Found” e riflette sulla carriera - Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, presenta il suo nuovo album "Lost & Found", riflettendo sul percorso artistico e personale che l'ha portata a scrivere in italiano dopo l'esperienza in Inghilterra ... Segnala ecodelcinema.com

Chiamamifaro: "Voglio che la mia musica arrivi prima del mio cognome" - Intervistata da Vanity Fair, Chiamamifaro parla del suo nuovo album 'Lost & Found' e dell'evoluzione del suo rapporto con la musica. Si legge su serial.everyeye.it