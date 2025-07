Roma duplice omicidio a Villa Pamphili | Kaufmann sceglie il silenzio davanti al Gip

Il presunto assassino di Anastasia e della piccola Andromeda non risponde alle domande nel carcere di Rebibbia. Ha scelto di non dire nulla Francis Kaufmann, il principale sospettato del tragico duplice omicidio avvenuto il 7 giugno scorso nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Davanti al Gip Flavia Costantini, durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina nel carcere di Rebibbia, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Presenti all’atto istruttorio anche il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pubblico ministero Antonio Verdi, titolari dell’inchiesta che ha scosso la capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann sceglie il silenzio davanti al Gip

Duplice omicidio in una falegnameria a Roma, uccisi due uomini a colpi di pistola: indagini in corso - Due uomini sono stati uccisi all'interno di una falegnameria a Roma. A dare l'allarme è stato il proprietario del laboratorio.

Duplice omicidio a Roma, due uomini uccisi a colpi di pistola - Duplice omicidio a Roma. Nella serata di sabato 17 maggio due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola.

Roma, duplice omicidio a Ottavia: spari in una falegnameria, corpi crivellati di colpi. A dare l'allarme il proprietario - Due uomini sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco e sono stati trovati all'interno di una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, alla periferia di Roma.

